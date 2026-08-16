YPF presentó el mayor proyecto bajo el RIGI: prevé inversiones por US$51.000 millones

El proyecto Argentina LNG impulsado por YPF prevé inversiones de US$51.000 millones para transformar gas de Vaca Muerta en GNL exportable y generar empleo.

YPF presentó Argentina LNG, el mayor proyecto de inversión ingresado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un desembolso previsto de US$51.000 millones. La iniciativa estará destinada a producir y exportar gas natural licuado (GNL) a partir de los recursos de Vaca Muerta.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la petrolera desarrollará el emprendimiento junto con la compañía italiana Eni y XRG, perteneciente a Emiratos Árabes Unidos. Según explicó, se trató de la inversión más importante presentada hasta el momento bajo el régimen.

“Este proyecto transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales”, sostuvo Marín al anunciar formalmente la iniciativa.

Una primera etapa con inversiones por US$29.000 millones

El cronograma estableció que hasta 2031, cuando está prevista la entrada en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), se realizarán inversiones cercanas a los US$29.000 millones.

De ese monto, aproximadamente US$24.000 millones estarán destinados a la construcción de infraestructura, mientras que otros US$5.000 millones se utilizarán para desarrollar el upstream y perforar los pozos necesarios para garantizar el volumen de gas que demandarán las plantas.

El proyecto contempló la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura exclusiva para su transporte, plantas de procesamiento y trenes de fraccionamiento de líquidos. El esquema se completará con dos unidades flotantes de licuefacción que tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales.

Las plantas flotantes operarán frente a Río Negro

Las dos unidades FLNG estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro, en aguas del golfo San Matías. Allí se procesará el gas proveniente de Vaca Muerta para transformarlo en GNL y posteriormente trasladarlo en buques hacia los mercados internacionales.

“La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía”, afirmó Marín.

De acuerdo con las proyecciones difundidas por la compañía, Argentina LNG tendrá además un impacto considerable sobre la actividad económica y el mercado laboral durante su construcción y posterior funcionamiento.

Más de 20.000 puestos de trabajo durante la construcción

Entre 2026 y 2030, período en el que se desarrollará la etapa de construcción, el proyecto prevé generar más de 20.000 puestos de trabajo por año. Una vez iniciada la operación, se estima que alrededor de 8.000 empleos anuales estarán vinculados directamente con el emprendimiento.

YPF también proyectó una importante participación de proveedores nacionales. Las contrataciones de bienes y servicios dentro del país alcanzarían unos US$15.000 millones, con impacto sobre distintas empresas relacionadas con la construcción, metalurgia, transporte y servicios especializados para la industria energética.

Marín consideró que la iniciativa permitirá alcanzar “una inserción internacional inédita” para Argentina, al incorporar al país al mercado mundial del GNL a gran escala.

El proyecto supera a los otros RIGI aprobados en conjunto

La magnitud de Argentina LNG también quedó reflejada al compararla con el resto de las inversiones que ingresaron al régimen. Según datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, los otros 21 proyectos aprobados bajo el RIGI sumaron inversiones por aproximadamente US$46.708 millones.

De esta manera, los US$51.000 millones previstos para Argentina LNG superan por sí solos el monto combinado de esas iniciativas y colocan al desarrollo energético entre los principales proyectos de inversión anunciados en el país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la presentación durante una exposición realizada en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “En breve se van a enterar de los proyectos aprobados que son solo un cuarto, porque va a venir algún que otro RIGI por hasta US$50.000 millones”, había señalado.

Con la presentación formal, YPF avanzó así con un proyecto que buscará aprovechar la producción de Vaca Muerta para ampliar las exportaciones energéticas argentinas. El desarrollo combinará extracción, transporte, procesamiento y licuefacción del gas dentro de una infraestructura diseñada específicamente para abastecer al mercado internacional.

Fuente: Elonce