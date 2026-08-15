Se aproximan nuevas lluvias y tormentas a Entre Ríos el fin de semana largo

El pronóstico extendido anuncian varios días inestables más, con abundantes precipitaciones y tormentas los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- pronostica que continuarán las inestabilidades en Entre Ríos y la región. Al menos hasta el miércoles 19 de agosto, se prevén días grises, nublados y con precipitaciones.

De todas maneras, entre el domingo y el martes -en pleno fin de semana largo-, se prevén que se registren nuevas lluvias con mayores volúmenes de agua y tormentas fuertes.

Fuente: Ahora