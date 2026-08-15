¡FESTEJAMOS EL DÍA DE LA NIÑEZ!

Mañana domingo el Club Juventud Sarmiento se transforma en el lugar donde las sonrisas serán protagonistas.

🕝 De 14:30 a 18:00 hs.

🌈 Inflables gigantes

🎉 Juegos para todas las edades

🎵 Música, animación y mucha diversión con Go Play Eventos Infantiles.

🎊 Preparate para disfrutar de una tarde llena de alegría, juegos y momentos para compartir en familia y amigos, organizado por el Departamento de Desarrollo Social.

Los esperamos a todos! 👧👦

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