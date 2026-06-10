El Gobierno nacional lanzó un nuevo protocolo de semillas para impulsar las exportaciones agroindustriales

La medida apunta a proteger la propiedad intelectual en el primer punto de entrega y proyecta un crecimiento de US$ 4.000 millones anuales en los despachos al exterior.
A través de la Resolución Conjunta 3/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca pusieron en marcha un sistema de control para la identidad varietal de los granos. La normativa se ampara en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247 con el objetivo de resguardar los derechos de propiedad intelectual de los desarrolladores tecnológicos en especies de reproducción autógama.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que las herramientas tecnológicas actuales permiten verificar la identidad de las semillas en plazos reducidos, lo que otorga mayor solidez ante posibles infracciones comerciales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que esta actualización permitirá dejar atrás el retraso en la calidad de los cultivos y estimó un incremento exportador de 4.000 millones de dólares al año.
El protocolo determina que todos los establecimientos que funcionen como primer punto de entrega de granos deben estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), donde las Cámaras Arbitrales o entidades privadas autorizadas harán los análisis. Una vez obtenidos los resultados, se informará en simultáneo al dueño de la variedad y al agricultor, guardando una muestra de respaldo por un plazo de 60 días corridos.
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La reglamentación se aplicará a los cultivares que se inscriban en los registros nacionales a partir de ahora. Quienes no cumplan con estas directrices quedarán sujetos a las sanciones y multas económicas previstas en el artículo 38 de la Ley de Semillas.