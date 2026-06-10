Capacitarán sobre el control y manejo de la acacia negra en Villa del Rosario

La actividad está destinada a profesionales, productores y docentes de escuelas agrotécnicas. La propuesta busca aportar estrategias para la prevención y el manejo de esta especie, la cual genera pérdidas e impactos negativos sobre los ecosistemas naturales y los esquemas productivos de la región.

Durante la jornada disertará Natalia Tesón, en representación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto a Federico Larocca y el equipo técnico del Grupo de Investigación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Concordia. La y los especialistas compartirán conocimientos y experiencias vinculadas a la problemática del arbusto y detallarán las alternativas de manejo físico y químico disponibles en la actualidad.

La capacitación es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca provincial, la coordinación de Bosques Nativos, el INTA, la UTN y la Municipalidad de Villa del Rosario. Para obtener más información o realizar consultas puntuales, las personas interesadas pueden comunicarse de forma directa al teléfono (343) 4207957.