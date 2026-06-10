La provincia suma nuevos dispositivos para el control de prisiones domiciliarias

La gestión, enmarcada en las políticas de modernización de los sistemas de control penal, fue impulsada por el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, y se concretó mediante un acuerdo suscripto junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. La iniciativa forma parte del programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y apunta a optimizar los recursos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER).

Con esta entrega, la provincia ampliará el monitoreo de personas que cumplen prisión domiciliaria u otras modalidades de ejecución de la pena previstas por la legislación vigente. Las 241 unidades activas serán administradas de manera directa por el departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico del SPER. De las reuniones técnicas y de gestión participaron además el director general de la fuerza penitenciaria, Alejandro Miotti, y el subdirector, inspector general Santiago García.

Desde la cartera de seguridad destacaron que esta ampliación constituye una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades operativas del Servicio Penitenciario, mejorar los mecanismos de control y contribuir a una gestión más eficiente del sistema penal. Asimismo, permite generar condiciones seguras para que aquellas personas legalmente habilitadas puedan cumplir medidas judiciales fuera de los establecimientos penitenciarios, favoreciendo la descompresión de las unidades penales y promoviendo procesos de inserción bajo supervisión permanente.

El convenio establece además que el Estado nacional asumirá los costos correspondientes a la prestación del servicio de monitoreo a distancia, garantizando el funcionamiento de los nuevos dispositivos incorporados al sistema provincial.

Por otra parte, Entre Ríos ratificó su compromiso de cumplir con los estándares técnicos y operativos fijados por el programa nacional mediante la elaboración de informes socioambientales previos, la remisión periódica de estadísticas sobre la utilización de los equipos y el seguimiento permanente de las personas incorporadas. De esta manera, la provincia continúa fortaleciendo las herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la seguridad pública y a consolidar mecanismos de control eficientes en el territorio.