La provincia apoya el ordenamiento de la empresa Tres Arroyos para preservar las fuentes de trabajo

Así lo manifestó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien explicó que en el encuentro “hicimos un seguimiento de los distintos temas de cada uno de los ministerios, entre ellos la situación delicada por la que está atravesando la empresa Tres Arroyos, que compromete a sus trabajadores”.

El funcionario aclaró que se trata de “una situación puntual de la empresa Tres Arroyos, y no del sector avícola, que viene creciendo exponencialmente a lo largo y lo ancho de la provincia; pero, particularmente, por situaciones bien puntuales de esta empresa, está atravesando por un duro momento”.

En ese marco, subrayó que “desde el gobierno provincial estamos acompañando en ese proceso, apoyando a la empresa con reestructuraciones de deuda que tiene con Enersa y con ATER. Y también a las personas empleadas que están en una situación difícil, dándoles tarifa social de energía, no cortando la luz; asistiéndola con alimentos y con subsidios personales”.

“En definitiva, estamos colaborando en este duro proceso, para que se pueda sanear la empresa, que estos trabajadores puedan seguir en sus funciones; y que esta planta se sume a la ola de crecimiento que está teniendo el sector en la provincia”, enfatizó.

Seguimiento de obras

Por otro lado, Colello comentó que en la reunión de gabinete, se hizo además un seguimiento de las distintas obras y proyectos que están en marcha, puntualmente en lo que tiene que ver con aquellos que se financiarán a través de organismo multilaterales.

“Son obras que tienen décadas de espera en la provincia, por ejemplo, las rutas 1, 2, y 6, que integran a todo el norte entrerriano; y la circunvalación de Nogoyá. También las obras del Hospital Bicentenario, en Gualeguaychú; y la finalización y puesta punto del Palacio San José, entre otras”, enumeró finalmente.