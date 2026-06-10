Convocan al Congreso partidario del PJ para este sábado en Paraná

Se comenzaron a cursar las invitaciones a los congresales del PJ que participarán este sábado 13 de junio de 2026 en la ciudad de Paraná del Congreso Provincial partidario, informó el portal Debate Abierto.

Será en el Camping del Sindicato de Pasteleros, ubicado en calle Fraternidad y Jorge Luis Borges, en el Acceso Norte.

A las 9 se llevarán a cabo las acreditaciones y a las 10 se hará efectiva la apertura de la sesión del Congreso Provincial.

En el Orden del Día se detallan los temas a tratar:

1.- Elección de autoridades del Congreso Provincial.

2.- Informe del Consejo Provincial.

3.- Debate y posicionamiento respecto a la posibilidad de la eliminación de las PASO.

4.- Debate y posicionamiento respecto al diseño de la Boleta Única de Papel, específicamente el Artículo 102 del Código Electoral y acciones a seguir.

5.- Debate y posicionamiento respecto a la reforma del sistema previsional.

6.- Tratamiento de los expedientes elevados por el Tribunal de Disciplina. (Fuente: Debate Abierto)