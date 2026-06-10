El Archivo General de Entre Ríos: custodio de la memoria documental de la provincia

En comunicación con Radio Diputados, la encargada de la institución Silvina Pérez, valoró el trabajo del personal para resguardar el patrimonio documental y promover el acceso a nuevos saberes.

Pérez explicó que el organismo surgió bajo el impulso del general Justo José de Urquiza y que en la actualidad tiene como desafío recuperar su función de ser espacio “relacionado con la historia y la identidad”.

La funcionaria sostuvo que los archivos “están comenzando a ser revalorizados de otra manera. Ya no son vistos como lugares que guardan cosas aburridas, viejas, antiguas, sino que están más relacionados con nuestra historia y con nuestra identidad”.

En ese sentido, Pérez aseguró que el organismo “es una institución de puertas abiertas que recibe diariamente a quienes deseen consultar la investigación histórica que se resguarda y se preserva; también cuenta con una importante hemeroteca. Además presta un servicio muy importante a toda la provincia y a personas que llegan desde distintas ciudades y de otras provincias”.

En otro orden, la responsable de la institución se refirió a la charla “Las huellas de la esclavitud en el archivo”, a cargo de Francisco Sosa, que se realizará este 9 de junio, a las 18, para conmemorar el Día Internacional de los Archivos. Al respecto sostuvo: “Sosa es un investigador que tiene varias publicaciones realizadas sobre el tema de la esclavitud y sobre los afrodescendientes en la provincia. El archivo ha sido una de sus fuentes de información, de la cual ha podido tomar documentación y obtener datos”.

El Archivo Histórico “Guillermo Saraví” funciona de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 en calle Alameda de la Federación 222.