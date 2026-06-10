El hospital de Larroque incorporó un grupo electrógeno

La instalación de un moderno sistema de energía de respaldo impacta en una mayor seguridad y respaldo tecnológico de vanguardia para cuidar a los pacientes y brindar mejores condiciones de trabajo al equipo de salud.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló: “Estamos trabajando de forma permanente para mejorar las condiciones edilicias y el equipamiento de los hospitales y centros de salud de toda la provincia. La incorporación de este equipo, fundamental para que el hospital San Isidro Labrador pueda brindar una atención continua y segura, forma parte de este proceso de puesta en valor de los establecimientos de salud”.

Por su parte, el director del establecimiento, Gerardo Romani, indicó que “la instalación de un moderno equipo electrógeno impacta en una mayor seguridad y respaldo tecnológico de vanguardia para cuidar a los pacientes y brindar mejores condiciones de trabajo al equipo de salud. Un logro más que refleja una gestión activa y el trabajo mancomunado entre el personal de nuestro hospital y la incansable labor de la Asociación Amigos del Hospital”.

Inversión

Desde el establecimiento se precisó que la adquisición del grupo electrógeno demandó una inversión de más de 15 millones de pesos; otros 3 millones de pesos el montaje del equipo; a lo que se suman 2,5 millones de pesos para la adquisición del sistema de transferencia automática (que detecta cuando se corta o falla el suministro de la red eléctrica y realiza automáticamente el cambio de alimentación hacia el generador, sin intervención manual).

En total, la provincia destinó más de 21 millones de pesos para la adquisición y puesta en funcionamiento del equipo, que fueron solventados mediante partidas extraordinarias.