Diputados: Juicio Político y desarrollo territorial fueron ejes del trabajo de comisiones

La Comisión de Asuntos Constitucionales continuó el análisis del proyecto de ley que busca establecer un marco procedimental para el mecanismo de remoción de altos funcionarios. Además, una reunión conjunta de Economías Regionales y Hacienda avanzó con la evaluación de la creación de la Mesa de Fomento Estratégico para el Desarrollo del Norte Entrerriano.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Gabriela Lena, continuó este martes 9 con el estudio de un expediente legislativo. El proyecto de ley, de autoría de la titular de la comisión, propone una reglamentación específica del procedimiento para desplazar de sus cargos a funcionarios públicos mediante el juicio político.

Los fundamentos de la iniciativa establecen la “necesidad de saldar una vacancia legal histórica” y dotar a la provincia de “un procedimiento que resguarde de manera estricta las garantías del debido proceso y el derecho de defensa”. El articulado estipula plazos rigurosos para la resolución de las denuncias, detalla los pasos para la investigación previa en el seno de la Comisión de Juicio Político y define las atribuciones de la Cámara de Diputados como órgano acusador y de la Cámara de Senadores como tribunal de sentencia.

El diputado Sergio Castrillón destacó la dinámica de trabajo en comisión. Bajo ese enfoque, puso de relieve el análisis exhaustivo de la letra del borrador y puntualizó que “se viene trabajando artículo por artículo, es necesario que debatamos y así lo venimos haciendo. Por último, Castrillón planteó que en esta ocasión la comisión abordó “el entramado de lo que es el procedimiento en sí y cómo conciliarlo con la Constitución”.

Desarrollo regional y productivo

A su turno, se desarrolló una reunión conjunta de las comisiones de Economías Regionales y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, bajo la conducción de los diputados Enrique Cresto y Bruno Sarubi. En la ocasión, los miembros trataron el proyecto de ley en revisión que define una “Política Provincial de Desarrollo del Norte Entrerriano”, cuyo objetivo prioritario es dinamizar las variables socioeconómicas y productivas en una región con “demandas históricas pendientes”, se argumentó en el texto original. La autoría de la iniciativa pertenece a la senadora Gladys Domínguez, quien participó de la reunión vía remota. Participaron además en representación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Regional Entre Ríos, el director regional Jorge Gvozdenovich, y la asistente regional de Extensión, Luciana Zapata.

El texto del proyecto argumenta que los departamentos de Feliciano, Federación y La Paz padecen un retraso estructural significativo como consecuencia directa del déficit en materia de conectividad digital, electrificación y rutas viales, factores que “desalientan el arribo de inversiones privadas”. Como alternativa de solución, la normativa impulsa la puesta en marcha de la Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte de Entre Ríos, un espacio de gobernanza colaborativa entre niveles de gobierno y organizaciones sociales y productivas, orientado a generar herramientas financieras eficaces, suprimir cargas tributarias distorsivas que afectan la rentabilidad agroindustrial, así como propiciar mecanismos que potencien las capacidades territoriales de desarrollo.