Frigerio participó de los festejos por el aniversario de General Campos e inauguró un nuevo jardín maternal

Durante el acto, Frigerio junto al intendente Javier Mendelovich, destacó el legado de los fundadores de la localidad y convocó a proyectar el futuro con la misma visión que impulsó su crecimiento. “Cada generación, y nosotros también, tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo: mirar más allá de las urgencias, vencer las resistencias y pensar qué pueblo queremos dejarles a las próximas generaciones”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “el mejor homenaje que podemos hacerles a aquellos primeros pobladores es encarnar ese mismo espíritu emprendedor y esa misma voluntad de construir”.

El mandatario también puso en valor la identidad cultural de General Campos y su aporte al desarrollo de la provincia. “Los pueblos no dejan huellas solamente por lo que producen o por lo que construyen. También dejan huella por la historia que inspiran, por las ideas que generan y por los artistas y creadores que ayudan a proyectar su identidad mucho más allá de sus límites geográficos”, expresó. Y agregó: “Cuando celebramos a General Campos, también celebramos ese patrimonio cultural que forma parte del ADN entrerriano”.

Además, aseguró que el gobierno provincial trabaja para revertir décadas de postergación y fortalecer las condiciones para el crecimiento. “Queremos que nuestros chicos reciban una educación que les permita desplegar todo su potencial; que los productores tengan incentivos y alivio fiscal para desarrollarse; que el esfuerzo sea la principal fuente de progreso y que ser honestos y trabajadores tenga su recompensa”, remarcó.

Del acto participaron el senador Marcelo Berthet; autoridades provinciales y municipales, docentes, alumnos y la comunidad. La jornada incluyó la inauguración del Jardín Maternal Evita, el acto protocolar en el Polideportivo Municipal y un cierre artístico. Además, la Dirección de Educación Inicial entregó equipamiento y material didáctico para la institución, que actualmente cuenta con una matrícula de 32 niños y niñas de entre 45 días y 3 años.

Por su parte, el intendente Javier Mendelovich agradeció la presencia del gobernador y de las autoridades provinciales en una fecha significativa para la comunidad. “Hoy estamos celebrando un nuevo aniversario de nuestro querido General Campos: 113 años de historia, trabajo, lucha y esperanza”, expresó.

Respecto de la obra del jardín maternal, señaló que demandó un importante esfuerzo para su finalización. “Logramos que nos transfirieran la obra para poder concluirla y destinamos recursos municipales para terminarla, porque garantizar un espacio de cuidado y contención para nuestros gurises mientras sus padres trabajan es una inversión en el futuro. Eso es gestión y administración responsable”, afirmó.