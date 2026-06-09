La provincia insta a la comunidad a donar sangre de forma voluntaria

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se recuerda que la necesidad de sangre es permanente, por lo que se convoca a la población a acercarse a los Bancos de Sangre de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, o las 13 postas de donación distribuidas en toda la provincia.

En las últimas semanas se registró en Entre Ríos una disminución en la concurrencia de donantes de sangre, por lo que desde el Programa Provincial de Hemoterapia, dependiente de la cartera sanitaria, instan a la comunidad a sumarse a la donación voluntaria y habitual de sangre.

La coordinadora del Programa, Lucrecia Etcheverry, señaló: “La sangre siempre hace falta, no puede fabricarse y depende exclusivamente de la solidaridad de las personas”. La profesional explicó que existen numerosas patologías y tratamientos que requieren transfusiones frecuentes y recordó que algunos componentes sanguíneos tienen una vida útil muy corta. “Las plaquetas, por ejemplo, vencen a los cinco días, por lo que necesitamos contar permanentemente con donantes para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes”, indicó.

Etcheverry destacó además que donar sangre es un procedimiento seguro, sencillo y rápido. “Insistimos en la importancia de este gesto solidario. Lleva pocos minutos y genera una enorme satisfacción al saber que se está ayudando a salvar vidas”, afirmó.

Dónde donar

La Red Provincial de Sangre cuenta con una amplia distribución de puntos para la donación. Las personas interesadas pueden acercarse con DNI de lunes a viernes a los cinco Bancos de Sangre que funcionan como referencia regional, que se encuentran en los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; Centenario, de Gualeguaychú, y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

Asimismo, la provincia dispone de postas de extracción en los hospitales Santa Rosa, de Villaguay; San José, de Diamante; San Benjamín, de Colón; 9 de Julio, de La Paz; Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez; San Blas, de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso; San Roque, de Rosario del Tala; Fermín Salaberry, de Victoria; De la Baxada Doctora Teresa Ratto, de Paraná; Santa Rosa, de Chajarí; San José, de Federación, y Justo José de Urquiza, de Federal.

Además, el Programa Provincial de Hemoterapia continúa desarrollando colectas externas junto al Colectivo de Salud Integral y Móvil, en el marco del proyecto Donar Sangre Nos Une + y la propuesta Vamos a tu Localidad, con el siguiente cronograma:

-11 de junio: Escuela Santa Teresita.

-16 de junio: Plaza Mansilla, explanada de Casa de Gobierno, en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre (de 6 a 11 horas).

-17 de junio: Sala Mayo, junto a Salud Municipal de Paraná.

-22 de junio: frente al Hospital Nuestra Señora del Luján, General Ramírez.

-30 de junio: frente a la Escuela Zuloaga, San Benito.