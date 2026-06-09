La provincia insta a la comunidad a donar sangre de forma voluntaria

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se recuerda que la necesidad de sangre es permanente, por lo que se convoca a la población a acercarse a los Bancos de Sangre de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, o las 13 postas de donación distribuidas en toda la provincia.
La coordinadora del Programa, Lucrecia Etcheverry, señaló: “La sangre siempre hace falta, no puede fabricarse y depende exclusivamente de la solidaridad de las personas”. La profesional explicó que existen numerosas patologías y tratamientos que requieren transfusiones frecuentes y recordó que algunos componentes sanguíneos tienen una vida útil muy corta. “Las plaquetas, por ejemplo, vencen a los cinco días, por lo que necesitamos contar permanentemente con donantes para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes”, indicó.
Etcheverry destacó además que donar sangre es un procedimiento seguro, sencillo y rápido. “Insistimos en la importancia de este gesto solidario. Lleva pocos minutos y genera una enorme satisfacción al saber que se está ayudando a salvar vidas”, afirmó.
Dónde donar
La Red Provincial de Sangre cuenta con una amplia distribución de puntos para la donación. Las personas interesadas pueden acercarse con DNI de lunes a viernes a los cinco Bancos de Sangre que funcionan como referencia regional, que se encuentran en los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; Centenario, de Gualeguaychú, y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.
Asimismo, la provincia dispone de postas de extracción en los hospitales Santa Rosa, de Villaguay; San José, de Diamante; San Benjamín, de Colón; 9 de Julio, de La Paz; Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez; San Blas, de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso; San Roque, de Rosario del Tala; Fermín Salaberry, de Victoria; De la Baxada Doctora Teresa Ratto, de Paraná; Santa Rosa, de Chajarí; San José, de Federación, y Justo José de Urquiza, de Federal.
Además, el Programa Provincial de Hemoterapia continúa desarrollando colectas externas junto al Colectivo de Salud Integral y Móvil, en el marco del proyecto Donar Sangre Nos Une + y la propuesta Vamos a tu Localidad, con el siguiente cronograma:
-11 de junio: Escuela Santa Teresita.
-16 de junio: Plaza Mansilla, explanada de Casa de Gobierno, en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre (de 6 a 11 horas).
-17 de junio: Sala Mayo, junto a Salud Municipal de Paraná.
-22 de junio: frente al Hospital Nuestra Señora del Luján, General Ramírez.
-30 de junio: frente a la Escuela Zuloaga, San Benito.