La provincia inauguró infraestructura de clubes y entregó materiales deportivos en el departamento Tala

En Mansilla se inauguró una nueva cancha de bochas y el piso del salón multideportivo en el club Atlético Mansilla. El encuentro, coordinado bajo los lineamientos de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, contó también con la presencia del director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, junto a dirigentes, deportistas y vecinos de la localidad. Las obras ejecutadas permiten ampliar la oferta de actividades de la entidad y recuperar espacios destinados a la integración comunitaria.

Durante el acto, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó: “Este es el resultado del trabajo en equipo. Cuando una institución tiene dirigentes comprometidos, sentido de pertenencia y ganas de crecer, el acompañamiento del Estado ayuda a aliviar el camino y a transformar los proyectos en realidades”.

Por su parte, el presidente del club Atlético Mansilla, José Miguel, valoró el impacto de los trabajos y señaló: “Estamos muy contentos porque después de mucho tiempo de trabajo logramos concretar estas mejoras. Lo más importante es que el club vuelve a tener más deporte y más actividad, que es la esencia de nuestras instituciones: generar espacios para que la gente practique deporte, se encuentre y comparta”. El dirigente remarcó que contaron con el apoyo de la Secretaría de Deportes para gestionar las herramientas y programas que hicieron posible la inversión.

En Rosario del Tala, las autoridades provinciales también participaron junto al municipio local de una jornada destinada a promover hábitos saludables, la actividad física y la inclusión social. La propuesta incluyó actividades recreativas, controles de salud, acciones de educación alimentaria y la entrega de elementos deportivos para fortalecer las escuelas municipales y los espacios comunitarios de la ciudad, con la presencia del intendente Juan Ramón Medina.

En ese sentido, Uranga destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado para acercar oportunidades a cada localidad. Por su parte, el intendente Medina valoró el acompañamiento de la provincia y resaltó el impacto de estas acciones territoriales en los sectores donde diariamente funcionan programas deportivos, educativos y de contención social.