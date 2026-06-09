Se concretó en Villaguay la primera edición de la gira ganadera Angus Litoral

Se concretaron durante el encuentro recorridas a campo, presentaciones técnicas y exposiciones centradas en aspectos estratégicos para el desarrollo de la actividad, como la nutrición animal, la sanidad de los rodeos y el mejoramiento genético.

En ese marco, Boc-Hó destacó la importancia de estos espacios para fortalecer el vínculo entre el sector público y privado, promoviendo la incorporación de tecnologías y conocimientos que contribuyan a mejorar la competitividad de la ganadería entrerriana.

La actividad contó además con la presencia del director de Producción Animal, Martín Sieber, quien remarcó el trabajo que se viene realizando en la provincia en materia sanitaria y la necesidad de sostener acciones coordinadas con productores e instituciones para continuar avanzando en el control de enfermedades que impactan en la producción bovina.

La gira se desarrolló en la cabaña Santa Lucía, establecimiento reconocido por su trayectoria en el mejoramiento genético de las razas Angus y por su aporte al desarrollo de la ganadería regional. La propuesta fue organizada por Angus Litoral y reunió a actores de distintas provincias de la región, consolidándose como un ámbito de capacitación e intercambio de experiencias productivas.

Desde el gobierno provincial destacaron la consolidación de estos espacios que permiten fortalecer el intercambio entre productores y referentes del sector, promoviendo la incorporación de conocimientos, innovación y mejores prácticas que contribuyen al desarrollo de una ganadería cada vez más competitiva.