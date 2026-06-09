Más de 2.000 personas disfrutaron el primer Encuentro Entrerriano de Danza

El evento, que se desarrolló a sala llena, fue organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la municipalidad. Al respecto, el secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó: “Sumamos la Danza a los encuentros entrerrianos itinerantes que organizamos en distintas disciplinas y junto a cada municipio sede. Es el objetivo que seguimos del ministro (de Gobierno) Manuel Troncoso para nuestra gestión cultural: ampliar escenarios y promover el intercambio y el desarrollo del arte provincial”.

Po su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de Paraná, Rubén Clavenzani, valoró “el trabajo conjunto con cultura de la provincia” para realizar un encuentro que “reúne a la danza entrerriana, una disciplina muy importante en la formación”.

El sábado hubo talleres, funciones, una intervención urbana, un concierto de la orquesta Romina Iturain, perteneciente a un programa de la Secretaría de Cultura; actividades de museos provinciales; un festival para infancias con más de 180 chicos de distintas agrupaciones; y la apertura institucional con el elenco estable de la Escuela Municipal de Danza de Paraná. En el cierre se presentaron Trinchera y Fantasía y DJ Julián Placebo.

El domingo se sumaron más capacitaciones y funciones, siempre a sala llena, además de una Feria de Danzas para adultos mayores y el final del evento con Bailanteras y Super Banda Estrella. Un momento muy emotivo fue la entrega de reconocimientos a jurados, participantes y a tres referentes de la danza entrerriana.

Pasaron por el escenario diez funciones de danza seleccionadas en una convocatoria abierta donde participaron más de 40 propuestas solistas, en pareja o dúos, tríos o cuartetos y conjuntos.

Camila Quattrochi, participante de Gualeguay, afirmó: “Este primer Encuentro Entrerriano de Danza es una gran oportunidad para que los bailarines de la provincia, de distintas edades y estilos, nos encontremos y compartamos esta pasión que nos une”.

Este evento es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia. El próximo Encuentro Entrerriano será el de Artes Visuales, del 26 al 28 de junio en La Paz.