Comenzaron las obras de reparación y refuncionalización en la escuela Nº 4 de Lucas González

La escuela se encuentra ubicada sobre calle San Martín Nº 875, data de una construcción de la década del 60 y recibe a 150 alumnos de nivel inicial y primario. A causa del paso del tiempo, presenta un importante deterioro, especialmente en las galerías que rodean los patios internos. En este marco, los trabajos se orientan a mejorar las condiciones de la infraestructura existente y garantizar espacios más seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

“El inicio de esta obra representa una respuesta concreta a una necesidad de la comunidad educativa, que debió afrontar dificultades edilicias y que ahora se encuentra en proceso de resolverse”, señaló el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.

Asimismo, añadió que “cada inversión en infraestructura educativa forma parte de una planificación de obras que se lleva adelante para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio entrerriano además de hacer posibles espacios adecuados y seguros para los chicos y las condiciones en que ellos aprenden”.

La obra comprende una inversión provincial de más de 215 millones de pesos y prevé la construcción de nuevas cubiertas metálicas con cielorrasos de PVC, apoyadas sobre columnas de madera y perfiles metálicos. También se realizará la reconstrucción de las losas del ingreso y el hall, incorporando revestimientos impermeables y cielorrasos en una superficie de 400 metros cuadrados. Los trabajos son ejecutados por la firma Del Litoral Obras, Servicios y Montajes.

El proyecto incluye la refacción de sanitarios, con reemplazo de pisos y artefactos, renovación de cañerías de agua y cloacas, nuevos revestimientos y reparación de aberturas. Finalmente, se ejecutarán la instalación de nuevas conexiones a red y la colocación de un tanque de reserva tricapa para el sector femenino, en el marco de una obra que tendrá un plazo de ejecución de 240 días corridos.