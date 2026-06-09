La provincia invertirá casi 120 millones de pesos en la reparación de una escuela de San Benito

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura realizará el próximo 11 de junio la apertura de sobres para ejecutar las obras de mejora en la escuela secundaria Zuloaga, ubicada en la localidad de San Benito, departamento Paraná. El acto administrativo tendrá lugar a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la obra dará respuesta a una necesidad concreta de la institución, ya que “permitirá recuperar espacios que hoy presentan dificultades en su funcionamiento y garantizar mejores condiciones para los más de 300 chicos de los barrios cercanos que asisten a la institución y personal de la escuela”.

“Cada obra que se lleva adelante forma parte de una planificación sostenida para fortalecer la infraestructura educativa y hacer posible entornos más seguros y adecuados para el aprendizaje en todo el territorio provincial”, destacó el ministro.

La intervención permitirá resolver problemas sanitarios y de infraestructura que afectan el normal funcionamiento del establecimiento educativo. Los trabajos beneficiarán directamente a 372 estudiantes del nivel secundario y de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), mejorando las condiciones de seguridad, higiene y confort para toda la comunidad educativa.

La superficie total a intervenir alcanza los 54,12 metros cuadrados y se prevé la ejecución de una nueva red cloacal en los sanitarios de planta alta, la renovación de las instalaciones de agua en planta baja y alta, la colocación de válvulas de limpieza, nuevas griferías y un colector sanitario, además de la reparación y reacondicionamiento de los artefactos existentes.

También se renovarán los revestimientos, pisos y contrapisos de los grupos sanitarios y se construirá una cisterna con sus correspondientes instalaciones sanitarias y eléctricas para asegurar el abastecimiento de agua. Además se realizará el reemplazo de cielorrasos deteriorados, se incorporarán artefactos de iluminación y se reparará el aula de tutoría. En materia de cubiertas, se ejecutará un sobretecho de chapa sobre los sanitarios y el aula, con canaletas y desagües pluviales, además de la construcción de un lucernario que mejorará las condiciones de iluminación.