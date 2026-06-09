Jun 09

Cuatro muertos en un choque múltiple en la Isla Talavera

Cuatro muertos fue el resultado de un choque múltiple en la Isla Talavera en el sur entrerriano.

El siniestro involucró a tres vehículos -una camioneta y dos autos- en el kilómetro 98 y se indico que hay heridos, uno grave.

Fueton cuatro las personas que murieron este lunes a la tarde, en un choque y vuelco múltiple registrado en el kilómetro 98 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, confirmó R2820.

El siniestro involucró al menos a tres automóviles -una camioneta y dos autos- y dejó además un herido de gravedad que fue derivado al Hospital de Zárate, confirmaron fuentes de Gendarmería Nacional.

Personal de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia de Bomberos de Campana se encuentran trabajando en el lugar e intentan remover los cuerpos de las personas fallecidas.

Como consecuencia del accidente, la calzada en sentido norte-sur, es decir desde Entre Ríos a Buenos Aires, permanecía cerrada al tránsito, mientras que hacia nuestra provincia el tránsito circula por el carril lento.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal operativo en la zona y prever importantes demoras. R2820

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