Cuatro muertos en un choque múltiple en la Isla Talavera

Cuatro muertos fue el resultado de un choque múltiple en la Isla Talavera en el sur entrerriano.

El siniestro involucró a tres vehículos -una camioneta y dos autos- en el kilómetro 98 y se indico que hay heridos, uno grave.

Fueton cuatro las personas que murieron este lunes a la tarde, en un choque y vuelco múltiple registrado en el kilómetro 98 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, confirmó R2820.

El siniestro involucró al menos a tres automóviles -una camioneta y dos autos- y dejó además un herido de gravedad que fue derivado al Hospital de Zárate, confirmaron fuentes de Gendarmería Nacional.

Personal de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia de Bomberos de Campana se encuentran trabajando en el lugar e intentan remover los cuerpos de las personas fallecidas.

Como consecuencia del accidente, la calzada en sentido norte-sur, es decir desde Entre Ríos a Buenos Aires, permanecía cerrada al tránsito, mientras que hacia nuestra provincia el tránsito circula por el carril lento.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal operativo en la zona y prever importantes demoras. R2820