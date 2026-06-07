 ¡Orgullo vialense: Emir Alud inicia una nueva gira artística!

Desde nuestroMunicipio, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, queremos expresar nuestro orgullo y reconocimiento a Emir Alud, joven músico de nuestra ciudad que ha construido una destacada trayectoria artística gracias a su talento, esfuerzo, compromiso y permanente dedicación.

Sus primeros pasos en la música tuvieron lugar en la Banda Municipal del Centenario, un espacio de formación que lo vio crecer y desarrollar las habilidades que hoy lo llevan a trascender fronteras. A lo largo de los años, Emir ha compartido escenario con importantes artistas y bandas de reconocimiento nacional e internacional, participando además en destacados eventos y escenarios de gran relevancia.

Actualmente, también forma parte de nuestros Talleres Culturales, donde se desempeña como profesor, compartiendo sus conocimientos y experiencias con niños, jóvenes y adultos, contribuyendo al crecimiento artístico y cultural de nuestra comunidad.

En esta nueva etapa que lo llevará a iniciar una gira por Europa, le hacemos llegar nuestros mejores deseos de éxito, convencidos de que continuará representando a Viale con la misma pasión, profesionalismo y humildad que lo caracterizan.

👏 ¡Felicitaciones, Emir! Toda la comunidad de Viale te acompaña y celebra este importante logro.