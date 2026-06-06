El Túnel Subfluvial refuerza los controles al transporte de cargas

“Estas verificaciones, que se realizan de manera diaria y permanente por personal especializado, permiten constatar que las unidades respeten las dimensiones máximas autorizadas para transitar por el enlace interprovincial”, explicó el director Técnico del Ente Interprovincial, Sergio Espinosa, para luego indicar que “sin embargo, en los últimos años se ha observado camiones equipados con sistemas de suspensión neumática automática que compensan variaciones de carga y condiciones de circulación. Como consecuencia de su funcionamiento, algunos vehículos pueden experimentar modificaciones en su altura”.

Por lo cual, esta realidad “plantea un desafío que excede el ámbito operativo del Túnel Subfluvial y requiere la participación y el compromiso de actores vinculados al transporte, la logística, los organismos de control, los fabricantes de vehículos y las empresas transportistas. No se trata de una problemática que pueda resolverse simplemente restringiendo el ingreso de estas unidades”, acotó.

Más adelante, advirtió que “una gran parte de los camiones de carga que abastecen a sectores estratégicos de la economía nacional cuentan con sistemas y limitar su circulación implicaría afectar el movimiento de mercaderías esenciales para numerosas actividades industriales, comerciales y productivas”.

Finalmente, el máximo referente técnico del Túnel Subfluvial, aseguró que “el Ente Interprovincial continúa realizando un seguimiento permanente de la situación para responder a los nuevos desafíos que presenta la evolución del transporte de cargas, manteniendo como prioridades la seguridad de los usuarios y la preservación de una infraestructura estratégica para la región”.