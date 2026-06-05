Cargamento de cocaína en Feliciano: detuvieron a la madre de uno de los acusados

La investigación por el cargamento de más de 260 kilos de cocaína secuestrado en el departamento Feliciano continúa sumando capítulos. En las últimas horas fue detenida Sebastiana Beatriz Britez, madre de uno de los jóvenes arrestados durante el operativo realizado sobre la Ruta Provincial Nº 28, y se convirtió en la tercera persona vinculada a la causa que tramita en la Justicia Federal de Concordia.

La mujer, de 41 años y oriunda de la localidad correntina de Itatí, fue arrestada por orden judicial en el marco de la investigación que busca determinar la estructura detrás del transporte de la droga incautada, uno de los procedimientos más importantes realizados en Entre Ríos en los últimos años.

Britez es madre de Benjamín Ariel Maciel, de 19 años, quien fue detenido junto a Carlos Manuel Fiordelino Celis luego de una persecución policial que culminó con el secuestro de un cargamento valuado en millones de euros.

Según trascendió, la mujer fue trasladada para ser indagada ante el Juzgado Federal de Concordia, donde se intenta establecer cuál habría sido su grado de participación en la maniobra investigada y si mantenía algún tipo de vínculo con la logística del transporte de la droga.