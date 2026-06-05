Proponen instituir el “Día de la Milonga Entrerriana” en homenaje al músico Víctor Velázquez

Un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Senadores, cuya autoría pertenece al legislador Juan Diego Conti, propone declarar el 4 de junio como “Día de la Milonga Entrerriana”, en conmemoración del nacimiento del músico Víctor Francisco Velázquez, figura relevante de la música popular provincial. La iniciativa obtuvo dictamen este martes 2 durante la comisión conjunta de Cultura y Turismo de la Cámara de Diputados, presidida por Mauro Godein.

En una entrevista con Radio Diputados, el senador Conti se refirió a los fundamentos del proyecto y al valor de rendir homenaje a un embajador cultural de Entre Ríos. Al respecto señaló: “Este proyecto surge por la inquietud de varios centros tradicionalistas de la provincia y por esa razón se presentó en la Cámara de Senadores. Además estuve en Diputados para que esta iniciativa llegue a ser ley”.

El legislador luego describió las características de la Milonga Entrerriana, un género que adquirió identidad propia bajo el estilo de Víctor Velázquez. “Él le da un tono mayor y con una aceleración que la distingue, es decir más picado. De esa manera refleja el paisaje entrerriano, las cuchillas verdes, arroyos y tajamares. Velázquez cultivó una amistad con Atahualpa Yupanqui, con Linares Cardozo, a quien le compuso una canción en su homenaje. Su gran himno es La Primavera, una canción muy conocida por los entrerrianos y en todo el país”, explicó.

Para el senador, el proyecto legislativo constituiría una herramienta para divulgar la obra cultural de Velázquez, en especial en establecimientos educativos. “Los chicos deben saber quien fue Víctor Velázquez y que conozcan algunas de sus composiciones musicales”, manifestó.

Conti compartió hace algunos días un encuentro con Velázquez y en relación a esa visita recordó: “Se mostró agradecido por el proyecto. Además propusimos que sea declarado Ciudadano Ilustre de Entre Ríos. Los homenajes son lindos y valen mucho más cuando se hacen en vida”.

Víctor Francisco Velázquez nació un 4 de junio de 1931, en Abra del Chajá, en el departamento Tala, por lo que este reconocimiento llega en coincidencia con su cumpleaños número 95. Entre sus creaciones más reconocidas se encuentran la milonga instrumental La Primavera y la obra integral Epopeya del Supremo Entrerriano, en homenaje al general Francisco Ramírez.