El Servicio Penitenciario entrerriano se capacita en operación táctica

Esta iniciativa se enmarca en los objetivos del gobierno provincial de fortalecer la formación permanente del personal, brindando herramientas y oportunidades.

En este caso, el suboficial adjunto, Lucio Leiva, quien cumple funciones en la Unidad Penal N° 8 de Federal, fue becado por el Servicio Penitenciario de San Luis para desarrollar el curso de operadores tácticos. El mismo tuvo una duración de un mes y contó con diferentes instancias de formación profesional.

El representante entrerriano obtuvo el primer promedio, además de otras distinciones, tras haber culminado con la formación y cumplimentado los requerimientos académicos, teóricos y prácticos.