El Servicio Penitenciario entrerriano se capacita en operación táctica

A través de una beca otorgada por el Gobierno de San Luis al Servicio Penitenciario de Entre Ríos, un funcionario se formó en operación táctica y se convertirá en uno de los responsables del grupo especial en la provincia.
Esta iniciativa se enmarca en los objetivos del gobierno provincial de fortalecer la formación permanente del personal, brindando herramientas y oportunidades.
En este caso, el suboficial adjunto, Lucio Leiva, quien cumple funciones en la Unidad Penal N° 8 de Federal, fue becado por el Servicio Penitenciario de San Luis para desarrollar el curso de operadores tácticos. El mismo tuvo una duración de un mes y contó con diferentes instancias de formación profesional.
El representante entrerriano obtuvo el primer promedio, además de otras distinciones, tras haber culminado con la formación y cumplimentado los requerimientos académicos, teóricos y prácticos.