Entre Ríos fortalece las políticas de salud mental junto al Colegio de Psicólogos

De la reunión también participó el director general de Salud Mental, Esteban Dávila. Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron miradas sobre la situación actual de la salud mental en la provincia y analizaron los principales desafíos del sector, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y consolidar líneas de trabajo conjuntas.

Desde el Ministerio de Salud se destacó que la provincia viene impulsando diversas acciones para fortalecer la atención en salud mental, ampliar el acceso a los servicios y mejorar la capacidad de respuesta de los equipos de salud. En ese marco, las autoridades coincidieron en la importancia de sostener espacios de intercambio con las entidades profesionales, que permitan sumar aportes, compartir experiencias y enriquecer las políticas públicas que se llevan adelante.

Entre los avances recientes, la cartera sanitaria informó la regularización de cuatro profesionales del sector al Hospital San Benjamín de Colón, una medida destinada a reforzar la atención en una de las zonas con mayor demanda de intervenciones vinculadas a la salud mental. Los cargos fueron gestionados de manera articulada entre el Ministerio de Salud y la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Asimismo, se abordaron alternativas para ampliar el acceso a las prestaciones mediante herramientas de telesalud, especialmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos. En ese sentido, desde el Colegio de Psicólogos compartieron lineamientos impulsados por la Federación Argentina de Psicología que podrían contribuir a fortalecer la cobertura y el acompañamiento de la población.

Al respecto, Blanzaco destacó: “La salud mental es una prioridad para nuestra gestión y exige compromiso, planificación y trabajo sostenido. Venimos fortaleciendo la red de atención en distintos puntos de la provincia y valoramos estos espacios de encuentro con las entidades profesionales porque enriquecen las políticas que llevamos adelante, aportan nuevas perspectivas y nos ayudan a seguir mejorando el acceso y la calidad de la atención para todos los entrerrianos”.

Por su parte, Filipuzzi agradeció la apertura al diálogo: “Nos parece muy significativo el hecho de que nos hayan convocado y que nos tengan en cuenta en una mesa para la discusión de la situación laboral de los trabajadores, entendiendo que toda política de salud mental tiene que tener en cuenta lo presupuestario”. Y añadió: “Nos parece muy interesante esta posibilidad de dialogar y empezar a trabajar en distintas temáticas. La idea es seguir trabajando en conjunto, así que manifestamos nuestra intención de aportar para ver cómo podemos contribuir a fortalecer a los equipos en territorio”.

Por último, otro de los ejes abordados fue la capacitación de los equipos de salud y de la comunidad en general. En este sentido, las partes coincidieron en la necesidad de profundizar acciones que fortalezcan las herramientas de prevención, detección temprana y abordaje integral de los padecimientos mentales.