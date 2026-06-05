Se decomisó carne de procedencia irregular y se detectaron infracciones por caza furtiva en Tala

Los operativos fueron realizados en conjunto con efectivos de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, en el marco de las acciones de fiscalización destinadas a resguardar la sanidad alimentaria y proteger los recursos naturales de la provincia.

Durante la inspección de un establecimiento comercial, los agentes revisaron cámaras frigoríficas y freezers, donde hallaron distintas especies faenadas destinadas a la venta al público. Entre los productos encontrados se contabilizaron seis medias reses ovinas, un porcino entero, cortes vacunos y dos ejemplares de ciervo.

Los inspectores constataron que la mercadería carecía de la documentación sanitaria y comercial exigida para acreditar su origen y trazabilidad. Además, verificaron deficiencias higiénico-sanitarias incompatibles con las condiciones requeridas para la manipulación y comercialización de alimentos.

Ante esta situación, se procedió al decomiso de los productos y a la confección de las actuaciones administrativas correspondientes, conforme a la normativa vigente.

Infracción a la legislación de caza

En otro procedimiento realizado en el Puesto Caminero Tala, sobre la Ruta Nacional Nº 12, inspectores de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización detectaron una infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841.

Durante el operativo fue interceptado un vehículo procedente de Rosario, provincia de Santa Fe, cuyos ocupantes transportaban diez perros galgos utilizados para la actividad cinegética, cinco liebres sin vida, equipos de comunicación y distintos elementos de protección.

Al momento de la inspección, los involucrados no pudieron acreditar el permiso de caza correspondiente ni la autorización del propietario del establecimiento rural donde habrían desarrollado la actividad. En consecuencia, se labraron las actas de infracción pertinentes por incumplimiento de la legislación vigente.

Desde la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización destacaron que estos controles contribuyen a fortalecer la protección de los recursos naturales, prevenir prácticas ilegales y garantizar condiciones seguras para la producción y comercialización de alimentos en todo el territorio provincial.