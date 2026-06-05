Se conocieron las ofertas económicas para la segunda etapa de recuperación de caminos rurales

La intervención contempla la provisión y el transporte de alrededor de 11.000 metros cúbicos de broza y más de 25.000 metros cúbicos de ripio, que serán distribuidos en los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Concordia, Federación y San Salvador.

Durante el acto de apertura se conocieron las propuestas de las empresas interesadas en llevar adelante los trabajos de mejora sobre distintos tramos de rutas provinciales que ya habían sido intervenidos en una primera etapa. Estas acciones permitirán fortalecer la transitabilidad para vecinos, establecimientos educativos rurales, comisarías, centros de salud y unidades productivas de las zonas involucradas.

Cabe señalar que la Etapa II está conformada por seis regiones. En esta oportunidad se abrieron únicamente las ofertas correspondientes a las regiones I y II.

Para la Región I se presentaron las firmas Constructora Daniel Barón S.A., J.L.P. Construcciones S.A. y Vecchio S.R.L. En tanto, para la Región II hicieron lo propio Cantera La Chola II S.A., Grinac Movimiento de Suelos S.R.L., Hornus y Cía. S.A., Vecchio S.R.L., Soluciones PDG S.A. y José Eleuterio Pitón S.A.

Los nuevos sectores a intervenir darán continuidad a las obras ejecutadas en la primera etapa, en la que se colocaron 45.506 metros cúbicos de broza y 45.122 metros cúbicos de ripio. Los trabajos previstos comprenden tramos de las rutas provinciales Nº 1, 5, 28 y 37, además del acceso a las colonias Nº 3 y Nº 14.

Detalle de las regiones licitadas

Región I

Departamento La Paz: acceso a Colonias Nº 3 y Nº 14, tramo Ruta Provincial Nº 1-San Ramírez (2.260 m³ de broza y 2.966 m³ de ripio).

Departamento Federal: Ruta Provincial Nº 5, tramo Ruta Nacional Nº 20-Paraje Las Delicias (2.387 m³ de broza y 2.808 m³ de ripio).

Departamento Feliciano: Ruta Provincial Nº 28, tramo Ermita Virgen-Curva Hiparraguirre (1.151 m³ de ripio).

Región II

Departamento Concordia: Ruta Provincial Nº 28, tramo Ruta Nacional Nº 14-Río Gualeguay (4.537 m³ de broza y 5.630 m³ de ripio).

Departamento Federación (Chajarí): Ruta Provincial Nº 1, tramo Mandisoví-Tatutí (9.522 m³ de ripio).

Departamento San Salvador: Ruta Provincial Nº 37, tramo acceso al basural-Estación Maisuls (2.482 m³ de broza y 1.741 m³ de ripio).

Participaron de la apertura de sobres el coordinador general de la Dirección de Conservación, maestro mayor de obras Alejandro Lui; el director de Despacho, Sebastián Parkinson; y representantes de las empresas oferentes.