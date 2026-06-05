Se intervendrá con obras la UENI Mojarritas de Paraná

El gobierno de Entre Ríos llevó adelante la apertura de sobres para reparaciones y puesta en valor en la Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI) N° 34 Mojarritas, de la ciudad de Paraná. La intervención permitirá mejorar las condiciones edilicias del establecimiento, garantizando espacios más seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas de los 92 niños que concurren diariamente a la institución.

La UENI se encuentra ubicada sobre calle Asturias, en la zona de Puerto Viejo de la capital provincial, y cumple un rol fundamental en la educación de nivel inicial en la comunidad. Los trabajos previstos incluyen la reparación de instalaciones sanitarias, la impermeabilización de cubiertas, el reemplazo de cielorrasos deteriorados, la reparación de filtraciones y trabajos de pintura interior en los sectores afectados. Asimismo, se realizarán mejoras en el sistema cloacal y en los desagües pluviales para prevenir inconvenientes ante lluvias intensas.

La obra comprende una inversión provincial de 53.553.392 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. La apertura de sobres se desarrolló bajo la modalidad de Concurso de Precios, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, y contó con la presentación de tres firmas oferentes: El Super de la Construcción SRL, Lozza SAS y Schurlein Eduardo Federico.

Al respecto, el ministro Hernán Jacob, destacó que estas intervenciones forman parte de una planificación sostenida de fortalecimiento de la infraestructura educativa en toda la provincia. “Cada obra, en cada establecimiento educativo representa una inversión directa en el presente y el futuro de los entrerrianos. En este caso, mejorar las condiciones y los espacios de la UENI en las que los chicos juegan y se forman, era un reclamo de larga data”.

La intervención abarcará una superficie aproximada de 440 metros cuadrados e incluirá, además, el reemplazo de cañerías de provisión de agua, la colocación de válvulas de retención en el sistema cloacal, la reparación de fisuras y revoques, y la impermeabilización de la cubierta. Las tareas previstas permitirán recuperar sectores deteriorados del edificio y optimizar su funcionamiento.

Participaron de la apertura de sobres la directora general de Arquitectura y Construcciones, Claudia Analía Benavento; el director de Proyectos de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; la jefa de la Zonal Paraná Ciudad, Claudia Acevedo; la supervisora de la Zona XXI de Nivel Inicial, Viviana Martínez; la directora departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; y la directora de la UENI N° 34 Mojarritas, Silvina Mariela Godoy.