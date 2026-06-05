Frigerio inauguró en Arroyo Barú un parque solar con una inversión de 600 millones de pesos

Tras inaugurar las nuevas instalaciones, el mandatario subrayó que este parque solar “es una respuesta al sector privado, que necesita energía para seguir creciendo, para tomar más empleados”; pero además “es para la gente, y el Estado responde a esa demanda con estas obras, con estas inversiones”.

Para dimensionar la magnitud de la obra, hizo notar que “en este momento la demanda de energía del pueblo es un poco más de lo que se genera con esta energía solar. Por supuesto en el verano la demanda es mayor y esto funciona como un estabilizador, pero es muy importante”.

“Creo que es un momento bisagra para la comuna, para la región y quería estar acá compartiendo este momento”, enfatizó luego y destacó que a este parque solar se sumará en los primeros meses del año próximo la subestación transformadora de 33 a 13.3 kv, que permitirá alimentar tanto a la localidad como a la zona productiva. “Esto va a permitir la radicación de más industrias y beneficiar a las existentes que reclaman hoy mayor potencia”, dijo finalmente.

Por su parte, el presidente comunal de Arroyo Barú, Javier Soto, indicó que a partir de la puesta en marcha de esta obra, se está inyectando energía limpia y renovable a la red. “Es un punto de inflexión para nuestra comunidad porque esto trae aparejado crecimiento, desarrollo e inversión; y que el gobernador esté presente acá hoy, manifiesta su visión de apostar a que la provincia crezca y se desarrolle”, concluyó.

Sobre el parque solar, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, precisó que “son 483 kw los que se generarán y una inversión de 600 millones de pesos”; y destacó que con esta obra “estamos mejorando la calidad del servicio y contribuyendo a las inversiones que se están planteando en la zona, al abastecer y liberar parte de la línea que se ocupaba para otros servicios”.

Adelantó luego que se trabaja en “la subestación, que permitirá mejorar muchísimo más la calidad de servicio, tanto en el tipo de incidencia en la energía, como en el abastecimiento a industrias e inversiones agrícolas que se están desarrollando en la zona”.

Estuvo presente además en la inauguración de la obra, el secretario de Energía de la provincia, Jorge Tarchini.