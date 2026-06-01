Más de 350 personas disfrutaron de la Sinfónica de Entre Ríos en La Vieja Usina

Ante un marco de más de 350 personas, la Orquesta Sinfónica Provincial se presentó el sábado en La Vieja Usina de Paraná. El concierto fue organizado con acceso libre y gratuito por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. El programa incluyó dos obras cumbre del repertorio ruso.

La velada inició con la interpretación de Cuadros de una exposición, de Modesto Mussorgsky, pieza sobre la cual el director Luis Gorelik destacó que se trata de un clásico sinfónico escrito originalmente para piano en 1874 y orquestado posteriormente por Maurice Ravel.

Luego, en la segunda parte del concierto, se interpretó el Concierto para flauta y orquesta, de Aram Jachaturián, con la participación especial del gran flautista mexicano Abraham Sáenz. Al respecto, Luis Gorelik señaló que Jachaturián fue un prolífico autor de música para cine, teatro y ballets que, tras ser censurado en una época compleja junto a Shostakóvich y Prokófiev, llegó a ser secretario de la Unión de Compositores Soviéticos. Finalmente, detalló que la pieza fue escrita originalmente para violín y orquesta y transpuesta para flauta por el francés Jean-Pierre Rampal, agradeciendo la presencia del maestro Abraham Sáenz, enorme artista enviado en colaboración por el Ministerio de Cultura de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

El solista

El flautista mexicano Abraham Sáenz destacó la enorme exigencia técnica y musical de la obra, cuya extraordinaria extensión y origen violinístico plantean un desafío de gran envergadura para un instrumento de viento. Asimismo, el solista elogió la precisión de la Orquesta Sinfónica Provincial y la conducción de Luis Gorelik, señalando que su liderazgo permitió afrontar con solvencia los retos de la partitura.

Próximo concierto

El próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará el sábado 13 de junio a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones ubicado en San Martín 15, en Paraná. La monumental obra sinfónico-coral de Felix Mendelssohn, “Canto de Alabanza”, será la protagonista de la velada. Bajo la dirección general de Luis Gorelik, la Sinfónica presentará esta cumbre del repertorio sinfónico-coral junto a los solistas Andrés Mernes, Marisú Pavón y Marina Silva. También participarán el Coro “Cantus Firmus” de la Asociación Verdiana de Paraná y el Coro de la Universidad Adventista del Plata. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia.