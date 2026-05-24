Con la intervención de la ruta 4 en Los Charrúas comenzó la segunda etapa de bacheo en diferentes puntos de la provincia



Se trata de más de 222 kilómetros de obras que comprenden los departamentos Concordia, San Salvador, Federal, Villaguay, Federación y Colón. Los trabajos comprenden mejoras en las rutas provinciales Nº 4, 22, 23 y 38, y del acceso a Puerto Yeruá. También abarca la construcción de alcantarillas, calzadas y arreglos de puentes.

El director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, recorrió los trabajos de inicio del grupo II de bacheo que se ejecutan sobre una extensión de 24 km en la ruta provincial Nº 4, el acceso a Los Charrúas, departamento Concordia. “Es una ruta muy productiva que, por decisión del Gobernador Frigerio, forma parte del plan de mantenimiento y recuperación vial de la provincia que abarca 222 km”, afirmó el titular del ente vial.

“Estamos muy esperanzados con estos trabajos sobre la ruta 4 que va desde Concordia hacia Los Charrúas, los cuales eran un pedido de años de reclamo y hoy vemos con agrado el movimiento de maquinarias en este primer tramo”, destacó el diputado provincial, Marcelo López.

En tanto, la senadora provincial del departamento Concordia, Gloria Cozzi, al referirse a los trabajos manifestó: “Estamos muy contentos con el inicio del bacheo en la ruta provincial Nº 4, el cual era un pedido de más de veinte años y hoy gracias al esfuerzo de la provincia será de vital importancia para el traslado de productores, vecinos, colectivos a establecimientos educativos, y ambulancias”.

A su turno, la intendente de Los Charrúas, Andrea Imoberdorff, destacó la importancia de la conectividad de la ruta 4 y dejó en claro que “es una vía de comunicación fundamental para la actividad económica. Además, nuestra zona se caracteriza por la producción apícola, ganadera, citrícola, avícola, una importante empresa arrocera hacia diferentes puertos del país”.

Detalles de las obras del Grupo II

Los trabajos a ejecutar se desarrollan en los departamentos Colón, Concordia, Federal, San Salvador, Villaguay y Federación con el objetivo de recuperar la transitabilidad, mejorar las condiciones de seguridad vial y prolongar la vida útil de la infraestructura existente.

En función de este proyecto, la planificación prevé trabajos de bacheo superficial y profundo, construcción de alcantarillas y calzadas sumergibles, sellados de fisuras, conformación de banquinas, limpieza de alcantarillas, conformación, excavación y relleno de cunetas reparación estructural localizada, ejecución de capas asfálticas, acondicionamiento de sistema de semaforización, reparación y mejoramiento de la señalización horizontal.

Además, se prevé la construcción de una calzada sumergible sobre arroyo Gualeguaycito (Concordia), la reparación y protección en puente sobre Paso Duarte en el río Gualeguay (Federal), la construcción de una alcantarilla sobre el río Gualeguaychú en proximidades del acceso a la localidad de arroyo Barú (Dpto. Colón), el reacondicionamiento y protección de cunetas en acceso a Yeruá. Estas intervenciones permitirán mejorar las condiciones de circulación y transitabilidad para los entrerrianos.

Tramos a intervenir:

* Tramo I: R.P. N° 4 (R.N. N° 14 – Los Charrúas) – 24 km

* Tramo II: R.P. N° 22 (R.N. N° 14 – Federal) – 95,9 km

* Tramo III: R.P. N° 23 (R.N. N° 130 – R.N. N° 18 Jubileo) – 59,1 km

* Tramo IV: R.P. N° 38 (San Salvador – R.N. N° 14 Ubajay) – 26,4 km

* Tramo V: Acceso a Puerto Yeruá – Desde R.N. Nº 14 – 16,9 km