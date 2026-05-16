El gualeyo “Pepo” Fiorotto debutó en la Pre-Selección Argentina Sub-15

El fútbol gualeyo vuelve a ser motivo de orgullo nacional. Heraldo “Pepo” Fiorotto, el joven delantero surgido de las canteras del Centro Bancario Gualeguay, dio este último martes un salto inmenso en su trayectoria al debutar oficialmente en los entrenamientos de la Pre-Selección Argentina Sub-15.

La convocatoria no es casualidad. “Pepo” viene atravesando un momento excepcional en las divisiones inferiores de River Plate. En la Octava División del conjunto “Millonario”, se ha consolidado como una de las máximas figuras y goleadores indiscutidos del campeonato, acumulando la asombrosa marca de 13 goles en apenas nueve fechas disputadas informó el Debate Pregón. Este altísimo rendimiento fue el que captó la atención y despertó el inmediato interés de los seleccionadores nacionales juveniles.

El histórico primer día de Fiorotto con la camiseta albiceleste tuvo lugar en el prestigioso Predio “Lionel Messi” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. Allí, el delantero compartió una intensa jornada de prácticas de alto rendimiento junto a otras jóvenes promesas convocadas desde distintos puntos del país, todo bajo la atenta mirada del cuerpo técnico de la selección nacional.

Según está previsto en esta convocatoria, el jugador afrontará un total de tres jornadas de entrenamientos en el predio de Ezeiza, el mismo recinto donde trabajan habitualmente los campeones del mundo y las máximas figuras de la Selección Mayor. Demostrando su inmensa alegría y gratitud por este momento soñado, el joven jugador compartió una postal del entrenamiento en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de un sentido mensaje: “Gracias Dios por esta oportunidad”.

Desde Gualeguay, el ambiente futbolero, familiares y amigos siguen de cerca y con inmensa emoción cada paso del joven atleta. El meteórico ascenso de “Pepo” no solo es un fiel reflejo de su extraordinario talento y sacrificio constante, sino que también pone en valor y reivindica el enorme trabajo de formación deportiva que realizan día a día los clubes e instituciones de Gualeguay