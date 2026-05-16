Inauguran en Concordia una muestra sobre el Partido Peronista Femenino

La exposición abrirá sus puertas el próximo lunes 18 de mayo en la sede de UPCN Concordia y recorrerá el trabajo político, social y territorial de las primeras mujeres peronistas en Entre Ríos entre 1949 y 1955.

En el marco de la conmemoración de los 75 años del voto femenino en Argentina, desde la Secretaría de Cultura de UPCN Entre Ríos anunciaron la inauguración en Concordia de una muestra fotográfica dedicada al Partido Peronista Femenino y al rol que tuvieron las mujeres entrerrianas en la construcción política y social del movimiento.

La inauguración se realizará el lunes 18 de mayo a las 10 horas en la Delegación UPCN Concordia, ubicada en Hipólito Yrigoyen 834, donde permanecerá abierta al público hasta el 22 de mayo. En Concordia podrá visitarse de lunes a viernes en los horarios de 7 a 11 y de 16 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.

Muestra de imágenes

La exposición reúne imágenes históricas que retratan la creación de las Unidades Básicas en distintos puntos de la provincia y el intenso trabajo territorial, político y social desarrollado por las delegadas del Partido Peronista Femenino entre los años 1949 y 1955. Además, se incluyen fotografías de las visitas que realizó Eva Perón a Entre Ríos durante ese período.

Las imágenes forman parte del libro “La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955”, obra de Patricia Lucero de Bagnato editada por UPCN Entre Ríos, que recupera testimonios y registros históricos vinculados al protagonismo femenino en una etapa clave de la vida política argentina.

La muestra fue presentada originalmente en 2012, al cumplirse 60 años del fallecimiento de Eva Perón, y desde entonces comenzó a recorrer diferentes localidades entrerrianas como Gualeguaychú, Villaguay, Federal, Victoria, Viale y Paraná, con el objetivo de mantener viva la memoria histórica, política y social de la provincia.

FUENTE: ELCONCORDIENCE