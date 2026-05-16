May 16

Encuentro recreativo para mayores en Hernández

Se llevó a cabo el “Encuentro Recreativo para Adultos Mayores” en el Polideportivo Municipal de Hernández organizado por el Área de Adultos Mayores, compartiendo una hermosa jornada de actividades recreativas, deporte y compañerismo.

Participaron delegaciones de adultos mayores provenientes de Victoria, Nogoyá, Lucas González, Aranguren y General Ramírez, junto a los anfitriones de nuestra localidad, quienes disfrutaron de las distintas propuestas organizadas para la ocasión.

Durante el encuentro se realizaron actividades como Newcom, Golf-Croquet, Tejo, Orientación, Cartas y Tenis de Mesa, promoviendo la integración, el bienestar y la recreación de nuestros adultos mayores.

Estuvieron presentes el Presidente Municipal, la Vicepresidente Municipal, el Secretario de Gobierno y Deportes y el Secretario de Desarrollo Social, acompañando esta importante iniciativa destinada a fortalecer los espacios de encuentro y participación.

Desde la Municipalidad de Hernández agradecemos a todos los participantes y organizadores por hacer posible esta gran jornada.

 

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