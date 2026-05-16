May 16

EL FEDERALISMO GREMIAL SE CONSTRUYE PARTICIPANDO

Representantes de FARER participaron de una nueva reunión del Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas junto a dirigentes de todas las Confederadas hermanas del país, en una jornada de trabajo enfocada en la realidad del productor y los desafíos que atraviesa hoy el sector agropecuario.

Uno de los puntos centrales fue el balance de #JONAGRO2026, encuentro del que participaron miembros de varias rurales entrerrianas, evento que volvió a consolidarse como uno de los espacios más importantes para debatir competitividad, producción, innovación y futuro para el agro argentino.

En este marco, FARER realizó también la presentación oficial del 15º Congreso de Fundaciones y Entes Sanitarios, que se desarrollará los próximos 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural Gualeguaychú.

La presentación estuvo encabezada por el titular de FARER Sergio Dalcol junto a Eduardo Calot y Fernanda Caferatta, autoridades de la entidad anfitriona.

 

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