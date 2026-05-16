La Provincia reconoció a entrerrianos que competirán en mundiales de deporte adaptado

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, participó de un reconocimiento a deportistas entrerrianos que integrarán la delegación argentina en los campeonatos mundiales de deporte adaptado que se llevarán adelante del 13 al 19 de junio, en el marco de las políticas impulsadas por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga.

La actividad se desarrolló en el Complejo La Estación, de Urdinarrain, y contó con la presencia del director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, junto a la responsable del área de Deporte Adaptado de la Secretaría de Deportes, Laura Buson.

Durante el encuentro fueron reconocidos Luciana Bernard, de la ciudad anfitriona, y Juan Ignacio Eihhorst, de San Marcial, quienes competirán en atletismo; Cintia Fernández, de Colón, en judo; y Martín Reynoso, de Gualeguay, en gimnasia artística. Los deportistas representarán al país en competencias internacionales que se desarrollarán en Suecia y Bulgaria.

En ese marco, Ricardo Lupi destacó el valor del deporte adaptado dentro de las políticas deportivas provinciales y señaló: “Para nosotros es una enorme alegría reconocer a estos deportistas que representan el esfuerzo, la dedicación y los valores del deporte entrerriano. Son un orgullo para toda la provincia”.

Por su parte, Buson remarcó la importancia de continuar fortaleciendo espacios de inclusión y desarrollo deportivo. “Cada uno de estos atletas tiene una historia de superación y compromiso que merece ser visibilizada. Que puedan representar al país en competencias internacionales habla del gran trabajo en conjunto que realizan las familias, los entrenadores, los municipios y la provincia”, expresó.

La jornada fue organizada de manera conjunta entre la Secretaría de Deportes provincial y el área de Deportes local. Además del reconocimiento y la entrega de presentes, se realizó una recorrida por las instalaciones del predio La Estación, donde actualmente se desarrollan distintos talleres deportivos.

Participaron del homenaje, además, integrantes de los equipos de trabajo de la Secretaría de Deportes, autoridades municipales, dirigentes, profesores y representantes de distintas localidades.