La OSER realizó una jornada informativa para cadetes en formación en Villaguay

Personal de la sede Villaguay de la Obra Social de Entre Ríos llevó adelante una jornada informativa en el Campus Educativo SPER-Villaguay, ubicado en calle Pedro Goyena 1100 de esa ciudad.

Durante la actividad, se brindó asesoramiento a los cadetes sobre el proceso de afiliación a OSER y se avanzó en la confección y recepción de las solicitudes de alta correspondientes. Como resultado de la jornada, fueron dados de alta más de 70 agentes en formación, quienes desde ahora cuentan con la cobertura de salud de la obra social provincial.

La iniciativa se desarrolló en el marco del Convenio de Colaboración firmado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Obra Social de Entre Ríos. Dicho convenio establece que los cadetes y agentes en formación deben contar con la cobertura de salud desde el momento de su incorporación al cuerpo, garantizando así el acceso a las prestaciones y servicios necesarios durante su etapa de formación.

Desde OSER destacaron que este tipo de acciones permiten acercar la obra social a los nuevos afiliados, facilitar los trámites administrativos y brindar información clara y directa sobre sus derechos, requisitos y canales de atención.