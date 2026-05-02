Convocan a escuelas entrerrianas a elaborar proyectos pedagógicos que fomenten hábitos saludables

En el marco del Mes de la Actividad Física y la Salud, el Consejo General de Educación (CGE) lanzó una nueva convocatoria destinada a instituciones educativas de toda la provincia para participar del certamen Me Activo, Me Cuido, Nos Cuidamos 2026.

La propuesta, que ya transita su sexta edición, es impulsada por la Dirección de Educación Física en articulación con el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Estrategia Sanitaria y el área de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. El objetivo es afianzar la promoción de hábitos saludables en el ámbito escolar.

La iniciativa está dirigida a todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano, invitando a las escuelas a elaborar proyectos pedagógicos que incentiven estilos de vida activos. En esta edición, se priorizan tres ejes: el desarrollo de hábitos saludables, la incorporación del movimiento en las prácticas de enseñanza y la vinculación con la comunidad.

En ese sentido, se promueve que las propuestas trasciendan el aula y se desarrollen en espacios comunitarios como plazas, parques, playones deportivos o Centros de Educación Física, favoreciendo actividades como caminatas, jornadas recreativas y acciones al aire libre que involucren a la comunidad.

Entre los criterios de evaluación se contemplan la interdisciplinariedad, la participación activa, la apropiación del territorio y la sustentabilidad de las propuestas. Asimismo, se valorarán acciones que promuevan la movilidad activa, la hidratación con agua segura, una alimentación saludable y entornos libres de humo, garantizando la inclusión de todos los estudiantes.

Las actividades podrán incluir iniciativas como huertas escolares, forestación con especies nativas, recuperación de juegos tradicionales o la implementación de recreos activos. También se destaca la importancia de integrar a las familias y referentes comunitarios en el desarrollo de los proyectos.

El certamen comenzó en abril y prosigue en mayo, donde la fecha límite para la presentación de trabajos será el próximo 29 de mayo. Los proyectos deberán contar con la participación de al menos tres áreas curriculares y podrán presentarse en diferentes formatos.

Las instituciones interesadas podrán enviar sus propuestas por correo electrónico a educacionfisica.cge@entrerios.edu.ar

o coordinaciondeecnt@gmail.com, o a través del sistema SACA.

Desde el CGE señalaron que la iniciativa busca fortalecer una cultura escolar centrada en el cuidado integral de la salud y el bienestar.