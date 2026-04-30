Desde el 20 abril, se dictan las clases del programa Educando en Movimiento, en Casa de la Cultura, a cargo de @bri_gauna17

El mismo pertenece al Instituto Becario de Entre Ríos y consiste en brindar clases de apoyo escolar gratuitas a niños de 6 a 13 años, todos los martes y jueves de 09:00 a 11:00 horas.

Todavía quedan cupos disponibles, los interesados pueden acercarse por información, de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 horas, en Casa de la Cultura.

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