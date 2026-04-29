COOPAR concretó su tercera exportación de colza a Uruguay y proyecta alcanzar los 85 mil kilos

COOPAR – Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. – concretó el pasado 22 de abril una nueva operación de exportación de semilla de colza con destino a la República Oriental del Uruguay, alcanzando su tercer envío del año y consolidando su posicionamiento en mercados internacionales.

Desde su planta en Aranguren, en esta oportunidad se despacharon 20.000 kilos de semilla de la variedad Delfina INTA, en el marco de un proceso productivo integral que abarca desde el seguimiento a campo hasta la logística final de carga y exportación.

El ingeniero agrónomo Gustavo Bearzi, referente del semillero de la cooperativa, destacó el trabajo sostenido que permite concretar este tipo de operaciones:

“Es un proceso que lleva mucho tiempo, desde la multiplicación de la semilla hasta los controles finales. Hoy podemos decir que estamos consolidando estos envíos y proyectando un cuarto embarque que nos permitiría alcanzar aproximadamente 85.000 kilos en total”, señaló.

Durante la operatoria participó la ingeniera agrónoma Anabel Salcedo, inspectora certificante del Área de Protección Vegetal del SENASA, quien intervino tanto en las instancias de control a campo como en la verificación final del cargamento, en el marco del proceso de certificación fitosanitaria requerido para exportación.

La exportación se llevó adelante cumpliendo estrictamente con los requisitos exigidos para este tipo de operaciones, incluyendo certificación MERCOSUR, ensayos de laboratorio y control sanitario, con la correspondiente emisión del certificado fitosanitario.

En este sentido, se realizaron inspecciones a campo y controles finales sobre el cargamento, garantizando que la semilla exportada cumpla con las condiciones requeridas por el país de destino, especialmente en lo referido a sanidad vegetal y ausencia de plagas específicas.

Asimismo, estas operaciones implican una trazabilidad completa del producto, desde el lote de origen hasta la carga final, asegurando la correspondencia entre lo monitoreado en cultivo y lo efectivamente exportado.

La colza continúa consolidándose como un cultivo estratégico en la provincia de Entre Ríos, y COOPAR reafirma su apuesta por su desarrollo, articulando trabajo técnico, productivo y comercial junto a organismos de control y entidades de investigación.

De esta manera, la cooperativa da un nuevo paso en el fortalecimiento de su inserción internacional, poniendo en valor la producción regional y generando nuevas oportunidades para sus asociados.