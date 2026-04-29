El bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos valoró la exposición del ministro de Salud en la Cámara

El bloque de Diputados provinciales de Juntos por Entre Ríos emitió un comunicado de prensa donde “valora la exposición realizada este martes por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, en el ámbito de la Cámara de Diputados, en relación a las políticas públicas implementadas en materia de salud mental”.

Asimismo, “reconocemos la claridad con la que se contestaron todas las preguntas formuladas en una exposición que, en su conjunto, demandó más de tres horas de sesión”.

“Destacamos la decisión institucional de la Cámara de promover este tipo de instancias, bajo la convicción de que debatir los asuntos urgentes es una forma responsable de abordar problemáticas que requieren atención inmediata y sostenida en el tiempo.

Tras su presentación inicial, el ministro brindó respuestas completas a cada uno de los puntos planteados, sin dejar aspectos sin abordar y respaldando sus afirmaciones con información estadística actualizada y sistemas de monitoreo en funcionamiento”, señalaron.

“En ese marco, resulta relevante la caracterización de la problemática del suicidio como ´la punta del iceberg´, dando cuenta de su complejidad y de un proceso que no es reciente, sino que se viene manifestando desde hace años”, expusieron.

“En esa línea, se aportaron datos concretos que permiten dimensionar la magnitud del problema: una tasa de mortalidad por suicidio de 13,5 cada 100.000 habitantes durante 2024, con mayor incidencia en varones y situaciones especialmente críticas en departamentos como Colón, Federal, Victoria y Gualeguay. Asimismo, se informó que entre julio de 2023 y febrero de 2026 se registraron 841 intentos de suicidio en efectores públicos, con fuerte impacto en jóvenes, lo que refuerza la necesidad de estrategias específicas y sostenidas”, recalcaron.

“Valoramos, en ese sentido, que el actual gobierno haya asumido el desafío de encarar su abordaje de manera integral, entendiendo que no se trata de un fenómeno aislado ni meramente estadístico, sino de una problemática compleja que exige un Estado activo, con presencia territorial y articulación entre distintas áreas”, subrayaron en el comunicado de prensa.