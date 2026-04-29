Se reactivó el ciclo que pone en valor la identidad gastronómica de la provincia

La actividad estuvo organizada por el Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto con La Q Cocina.

La primera jornada del ciclo Cocina Entrerriana con Historia reunió a cocineros y cocineras de distintos puntos de la provincia, como Federal, Victoria, Diamante y Paraná, quienes compartieron experiencias, saberes y miradas en torno a la identidad gastronómica entrerriana.

En representación de la Secretaría de Cultura participaron la directora de Museos y Patrimonio Cultural, Maia del Rosario Rodríguez; y la directora general de Industrias Culturales y Creativas, María Rocío Rezzet; junto a referentes de la cocina regional. Durante la apertura, se destacó que esta actividad forma parte de una serie de propuestas impulsadas por el Museo Casa de Gobierno en el marco de su décimo aniversario institucional, que se celebrará el próximo 8 de julio.

El encuentro significó un espacio de intercambio y reflexión, orientado a fortalecer una cocina con identidad territorial. La propuesta pone en valor la gastronomía como parte fundamental del patrimonio cultural entrerriano y proyecta nuevas instancias de diálogo y construcción conjunta en toda la provincia.

Próximos encuentros del ciclo

La programación continuará en la Sala Multimedial del Museo Casa de Gobierno con una serie de encuentros dedicados a abordar las distintas dimensiones de la gastronomía entrerriana. Debido a la gran convocatoria de la primera jornada (realizada en el campo), se repetirá el mismo encuentro temático el lunes 4 de mayo a las 19, en el museo, con el objetivo de ampliar la participación y seguir fortaleciendo este espacio de intercambio.

Las próximas fechas incluirán temáticas como la gastronomía de los pueblos originarios, las recetas de migración, la construcción de una identidad común, propuestas para las infancias y recorridos por menús históricos: el lunes 11 de mayo a las 19 se realizará Acercamiento a la gastronomía de los pueblos originarios; el lunes 8 de junio, a la misma hora, será el turno de Recetas que cruzaron el mundo; mientras que el lunes 13 de julio a las 19 se desarrollará Cuatro rumbos, una identidad.

Durante los sábados de agosto, de 14 a 17, tendrá lugar el taller para las infancias Sabores que cuentan cuentos; y el lunes 7 de septiembre a las 19 se llevará a cabo el encuentro Menú de presidentes.

De este modo, el ciclo propone un recorrido que articula historia, cultura y producción local, que pone en valor la cocina entrerriana como un patrimonio vivo, dinámico y en constante construcción.