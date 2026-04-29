En Ramírez se presentará la edición 2026 del Programa Escuela y Comunidad

El Consejo General de Educación (CGE) presentará el Programa Escuela y Comunidad 2026 en la ciudad de Ramírez, una iniciativa que alcanzará en esta primera etapa a 30.000 estudiantes y que busca consolidar y fortalecer la articulación entre las escuelas y su entorno, promoviendo experiencias educativas vinculadas con el mundo productivo, laboral y social.

“El programa permite formalizar lazos que las escuelas tienen ya con la comunidad y proporcionar una mirada integral del conocimiento”, explicó la directora de Educación Técnico Profesional del CGE, Claudia Geist, al referirse al valor de esta política educativa.

El acto se realizará en el Complejo Educativo Francisco Ramírez el próximo jueves 30 de abril a las 11 y se enmarca en las resoluciones Nº 0492/25 CGE y Nº 700/25. La propuesta abarca a unas 625 escuelas públicas y privadas de la provincia, con la participación estimada de 2.250 docentes y alrededor de 30.000 estudiantes que estarán en condiciones de realizar pasantías y prácticas formativas.

“Este encuentro tiene el propósito de consolidar la tarea que las escuelas vienen realizando. Nos entusiasma la oportunidad de profundizar los vínculos con la comunidad y la posibilidad de fortalecer los lazos ya tendidos e incorporar nuevas instituciones y organismos que quieran sumarse”, destacó la directora de Educación de Gestión Privada del CGE, Judith Trembecki.

Durante 2025, Escuela y Comunidad alcanzó a más de 130.000 estudiantes de nivel secundario en toda la provincia y a 625 instituciones educativas. De ese universo, más de 16.000 estudiantes estuvieron en condiciones de realizar prácticas educativas y profesionalizantes, consolidando el vínculo entre la escuela y el mundo del trabajo.

Actualmente, cuenta con 811 convenios activos, lo que refleja un sostenido proceso de articulación con el sector socioproductivo. En esta nueva etapa, se profundizará la organización y calidad de las prácticas, junto con líneas de acción orientadas al acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, la articulación entre educación, producción y trabajo, y la mejora en los mecanismos de seguimiento y evaluación.

“En el marco de la transformación de la educación secundaria y sus modalidades, el programa Escuela y Comunidad hace hincapié en la innovación pedagógica, curricular y organizacional. Para lograrlo, propone la formalización de alianzas entre las instituciones educativas y organismos públicos o privados, a los que se denomina socios estratégicos” remarcó el director de Educación Secundaria del CGE, Omar Osuna.

Asimismo, subrayó que “desde el primer año y a lo largo de toda la secundaria, Escuela y Comunidad proporciona la posibilidad de crear experiencias educativas progresivas y contextualizadas que facilitan la vinculación con el ámbito académico y laboral. Estas experiencias culminan en las prácticas educativas y profesionalizantes en los últimos años, permitiendo a los estudiantes integrar conocimientos y desarrollar competencias en entornos reales”, finalizó.