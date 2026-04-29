Periodistas de Argentina y Uruguay visitaron Termas de Ayuí

La propuesta permitió que los visitantes conocieran uno de los principales atractivos turísticos de la región, en un entorno natural privilegiado, con aguas termales, amplios espacios verdes, parque acuático y todos los servicios que ofrece el complejo ubicado en el Lago de Salto Grande. Durante la jornada, los comunicadores compartieron una experiencia de relax y destacaron la calidad del destino y la calidez de la atención recibida.

“Es muy importante como nos trata la gente, con respeto y cordialidad, la gente de la puerta, la gente de los bares da gusto venir aquí. Y después disfrutar lo que nos están brindando, con la prolijidad y la limpieza que tiene. Yo las recomiendo siempre que hablo de este tema, porque es para recomendar”, expresó durante la recorrida Héctor Vidal, periodista proveniente de Rosario.

Por su parte, Alejandra Ramos, comunicadora llegada desde Lincoln dijo: “Venimos año a año y cada vez crece más en base a las necesidades de todos nosotros que queremos disfrutar. En la parte de discapacidad ha habido un avance importante, también en el baño, en el parque acuático para que disfruten los chicos. Hay muchas mejoras que nos ponen más que contentos porque vemos el crecimiento”.

“Vengo como hace seis años a estas termas y he observado muchísimo mantenimiento y cambio de juegos. El predio está ambientado y muy bien preparado para que pases el mejor día. Es un placer venir cada año, y a veces vengo hasta dos o tres veces por año porque son unas de mis preferidas”, manifestó Johanna Mesa Alpert, de Buenos Aires.

Desde Codesal, presidida por Eduardo Cristina y bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, recibir a periodistas y referentes de distintos puntos del país y de Uruguay representa una valiosa oportunidad para continuar difundiendo los atractivos turísticos de la región y seguir consolidando al Lago de Salto Grande como un destino elegido durante todo el año.

Asimismo, se destaca que este tipo de visitas permiten que quienes tienen el oficio de comunicar conozcan de primera mano la propuesta integral que ofrece la zona, combinando naturaleza, bienestar, recreación y una amplia oferta turística.

La visita formó parte de las acciones de promoción turística impulsadas en el marco del Premio Binacional Río de los Pájaros, generando nuevas oportunidades para que comunicadores y medios especializados descubran los atractivos de toda la región, fortaleciendo así la proyección del destino a nivel nacional e internacional.