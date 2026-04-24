Aranguren en Marcha: Impulso al Desarrollo Local, Acceso a la Vivienda y Solidaridad Comunitaria

Entre las iniciativas más destacadas de la semana, se llevó adelante una nueva entrega de semillas destinada a vecinos y vecinas, con el firme propósito de fomentar la producción de huertas familiares en Aranguren.

Esta herramienta no solo incentiva hábitos de vida saludables y prácticas sustentables vinculadas al autoconsumo, sino que se consolida como un apoyo estratégico para la economía doméstica y el arraigo en la localidad.

En sintonía con este acompañamiento integral, el espacio NIDO Punto Digital reafirma su rol como eje central para la inclusión educativa y tecnológica. A través de este dispositivo, la comunidad accede de manera constante a información sobre becas, capacitaciones y programas de formación, utilizando herramientas digitales que potencian el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos.

Por otro lado, el municipio avanza en su plan de ordenamiento urbano con el anuncio de una nueva subasta pública de terrenos en el Barrio Sur, programada para el próximo jueves 7 de mayo a las 9:30 horas en la Casa del Bicentenario. En esta ocasión, se pondrán a disposición 32 lotes totalmente urbanizados con una superficie de 200m 2 y dotados de todos los servicios básicos para la construcción de viviendas familiares, con un precio base de 10.000 dólares.

El compromiso social también se manifestó recientemente en el encuentro solidario “Uniendo Pasiones”, realizado el pasado sábado 18 de abril en la sede del C.D. y C.A. La jornada, que contó con una masiva participación, incluyó competencias de bochas, torneos de truco, bingo popular y un torneo de chamba organizado por Pelota Paleta Aranguren. Lo recaudado fue destinado a la adquisición de insumos para el Centro de Salud “E. Laurencena”.