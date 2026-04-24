Desde este jueves Cadena Entrerriana de Concordia suma a Debate Abierto su programación

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Expansión Federal: Debate Abierto Radio desembarca en Concordia y consolida su Red Entrerriana

El histórico ciclo conducido por Rubén Lovera suma a 96.5 FM Cadena Entrerriana a su red de retransmisión. Con 21 temporadas ininterrumpidas, el programa se afianza como el puente periodístico más importante del interior provincial.

En un movimiento estratégico que redefine el mapa comunicacional del noreste entrerriano, el programa Debate Abierto Radio anunció su llegada oficial a los hogares de Concordia y la región. A partir de este jueves 23 de abril, la señal se integrará a la grilla de 96.5 FM Cadena Entrerriana, permitiendo una conexión directa con la audiencia de la «Capital del Citrus».

Tres horas de periodismo de profundidad

La apuesta de Rubén Lovera no es menor: se trata de un vivo semanal de tres horas de duración, que ocupa la franja central de los jueves de 18:00 a 21:00 horas. En un ecosistema de medios marcado por la inmediatez de los flashes informativos, este despliegue horario permite el desarrollo de entrevistas exclusivas, columnas de análisis político y un repaso exhaustivo de la realidad provincial que solo un equipo con dos décadas de experiencia puede garantizar.

Este nuevo «eslabón» es la confirmación de la vigencia de un formato que ha sabido interpretar, como pocos, la idiosincrasia y los intereses del oyente entrerriano.

Una red que abraza el territorio

La incorporación de la emisora concordiense, bajo la dirección de la periodista Mónica Saavedra, completa un mapa de cobertura enviviable para la producción independiente. Con este despliegue, Debate Abierto logra una sintonía federal en puntos neurálgicos:

Centro-Oeste: Paraná, Cerrito, Viale, Crespo, Seguí, María Grande y Colonia Avellaneda.

Costa del Paraná y Norte: Diamante, Hernandarias, Piedras Blancas, Santa Elena, Brugo, El Pingo y Bovril.

Corredor Central y Sur: Villaguay, Nogoyá, Gualeguaychú y ahora la ciudad de Concordia.

«La expansión hacia Concordia representa un puente necesario con una de las ciudades más pujantes de la provincia, permitiendo que la información regional fluya sin fronteras departamentales», destacaron desde la producción del envío.

21 años de «Agenda Propia»

Con más de dos décadas al aire, el ciclo ha alcanzado un estatus de permanencia poco común fuera de las capitales. Su 21° temporada se apoya en una fórmula de primicias y rigurosidad técnica que hoy se expande a través del éter, portales web y plataformas de streaming, adaptándose con éxito a las nuevas demandas del consumo digital.

Guía de Sintonía: Dónde escuchar «Debate Abierto»

Para quienes buscan el análisis político y social de la región, la red de emisoras queda configurada de la siguiente manera:

Localidad Emisora Dial Concordia Cadena Entrerriana 96.5 Paraná FM San Agustín 94.1 Cerrito FM 100 100.1 Villaguay FM Campo y Ciudad 104.5 Nogoyá Radio Siglo 21 97.3 Crespo X-presión 95.5 Viale FM Del Sol 89.9

Con este despliegue, Debate Abierto trasciende el concepto de programa radial para transformarse en una auténtica agencia de noticias regional multiplataforma, reafirmando que la información de proximidad es, hoy más que nunca, el capital más valioso del periodismo entrerriano.

Fuente: Cadena Entrerriana