Con buena convocatoria de público se realizó una nueva muestra y feria de arte en AURA

Este fin de semana en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA, ubicado en Alameda de la Federación 557 de Paraná, se realizó una nueva muestra y feria de arte. Participaron artistas entrerrianos de distintas localidades. Organizó la Secretaría de Cultura de la provincia, con acceso libre y gratuito.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que es necesario “seguir construyendo una cultura entrerriana federal, activa y participativa, uno de los ejes de gestión que seguimos junto al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. Esto es, tener la presencia de artistas de distintas localidades, una agenda permanente y promover el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales de la provincia”.

La muestra de arte se titula “Del taller a la sala. Formas de la convivencia” y reúne obras de Carla Britos (Villaguay), Gabriel Benedetti (Gualeguay), Agueda Guarneri (Paraná) y Miguel Ángel Vesco (Paraná). Estará disponible hasta el 9 de mayo.

Además participaron de la feria de arte y objetos: Pablo Durán, Laboratorio de estampas, Clorinda Mateos, Croquiseros de Paraná, Mariela Pacheco Albornoz, Eleonora Pagotto, El Equipo Azul Juegos de Mesa, VZZ Lámparas de autor, Asiain Objetos, ile Green obra y La Botica Acuarelas.

Esta propuesta forma parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda anual de eventos, encuentros y convocatorias, que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia.

Sobre AURA

Es un lugar de innovación y desarrollo artístico que tiene como misión impulsar las artes visuales contemporáneas entrerrianas y desarrollar políticas de mediación con la comunidad, integrando nuevos lenguajes. Fue creado como un programa especial aprobado por resolución 338/24 de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, durante la actual gestión.