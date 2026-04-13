El gobierno provincial capacitó personal del Tribunal de Cuentas en gestión electrónica

Personal del Tribunal de Cuentas participó de una capacitación orientada a fortalecer los procesos de control y auditoría con la incorporación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Se trata de una herramienta estratégica en el proceso de modernización que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos.

La instancia de formación se realizó el pasado viernes. Fue llevada adelante por la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, con el fin de consolidar la gestión electrónica de expedientes. Se busca de esta forma mejorar la calidad institucional y fortalecer los mecanismos de control a partir de herramientas digitales que aportan transparencia y trazabilidad.

Durante la actividad se brindó una introducción clara y operativa al sistema, fortaleciendo la comprensión sobre la documentación digital, su validez jurídica, estructura y funcionamiento dentro del proceso administrativo, especialmente en su aplicación a tareas de auditoría.

También se abordaron los principales aspectos del GDE, su rol en la transformación del Estado entrerriano y el avance del proceso de digitalización en la provincia. Asimismo, se trabajó sobre los módulos implementados -Comunicaciones Oficiales (CCOO), Generador de Documentos Oficiales (GEDO) y Expediente Electrónico (EE)-, haciendo foco en su integración dentro del circuito administrativo y en la lógica de construcción del expediente electrónico.

Por otra parte, se brindaron precisiones sobre el marco normativo vigente que respalda la validez de la documentación digital y se profundizó en los distintos tipos documentales que conforman un expediente. En el plano práctico, las y los auditores se formaron en el uso del sistema para la consulta de expedientes, la lectura e interpretación de documentos, el seguimiento de actuaciones, la trazabilidad de los trámites y su vinculación con los procesos de rendición, aspectos clave para el trabajo de control.

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó que “el GDE es una herramienta central para ordenar la gestión, garantizar transparencia y mejorar la trazabilidad de cada actuación administrativa” y agregó que “seguir fortaleciendo las capacidades de los organismos de control es un paso fundamental para consolidar un Estado moderno, eficiente y confiable”.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, señaló que “la incorporación y el uso adecuado de estas herramientas fortalecen nuestras capacidades de control y nos permiten adaptarnos a un esquema de gestión cada vez más digital”, y remarcó que “la capacitación permanente resulta clave para mejorar la calidad de las auditorías”.