El Senado entrerriano aprobó la Ley de Emergencia Vial

En la sesión, los legisladores trataron sobre tablas el proyecto de ley (Expediente Nº 14960) elaborado por el Poder Ejecutivo por el que se solicita declarar en el ámbito de la provincia el estado de emergencia de la infraestructura vial, con el objeto de llevar adelante medidas y acciones para la recuperación de la trama vial provincial.

La iniciativa autoriza, además, a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar contrataciones directas por vía de excepción de obras públicas, provisión de bienes, insumos, repuestos y suministros necesarios para llevar adelante la recuperación de la infraestructura vial de la Provincia. El proyecto se justifica en la situación de crisis económica por la que atraviesa nuestro país caracterizada, entre otros aspectos, por los altos índices de inflación y en el severo deterioro que presenta la trama vial de la provincia.

Respecto de la aprobación de la Ley, el senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos), refirió a la reunión llevada a cabo por las comisiones conjuntas de Presupuesto y Hacienda, y de Obras Públicas, y valoró la participación del director del subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel.

En ese sentido, el legislador destacó los puntos claves de la iniciativa y explicó: “El Senado entendió y enriqueció el proyecto, solicitando además de la Declaración de Emergencia a la cual la acotamos a 1 año y 180 días como tenía el proyecto original, el agregado de un artículo en el que se solicita un informe bimestral en la página web del organismo con el detalle de a dónde están destinados los fondos; a quién se lo compra, cómo se contrata; qué precio; y las inversiones que se realizarán dentro de este proceso de emergencia”.

A su turno, la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Más para Entre Ríos) expresó: “Hace ocho años que estoy en esta banca y Vialidad ha sido una lucha en la cual no he tenido respuesta. En 2022 solicité que se declare la emergencia vial en mi departamento porque es lamentable el estado en el que están los caminos”. Y continuó: “Hoy nos toca ser oposición, pero como siempre digo, nosotros estamos para sumar, porque no le estamos sumando al Gobernador, le estamos sumando a los entrerrianos, y por eso hoy le damos nuevamente esta herramienta”.

Luego, el senador Víctor Sanzberro (Victoria- Frente Más para Entre Ríos) dio sus fundamentos y se refirió a cuestiones específicas del proyecto. Destacó la incorporación del artículo que obliga a la Dirección Provincial de Vialidad a brindar informes sobre las inversiones y contrataciones que se realicen en el marco de esta normativa.

“Con cada una de estas emergencias solicitadas por el Ejecutivo se pide autorización para comprar directo y se está dejando de lado la licitación, un mecanismo público y abierto. Desde nuestro bloque queremos ser una oposición responsable que acompañe a los buenos propósitos, pero no podemos dejar de decir esto. Por eso, introducimos una regulación para darle transparencia. Es una herramienta de control para evaluar si las medidas que se tomaron dieron resultado”, afirmó el legislador provincial.

Instituto Becario



Durante la sesión se realizó la correspondiente votación para elegir al vocal en el directorio del Instituto Autárquico Becario Provincial, en representación de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 4º de la Ley Provincial Nº 8336.

El presidente de bloque por Justos por Entre Ríos, Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra y propuso al senador Ramiro Favre (Colón- Juntos por Entre Ríos). En tanto, el presidente del bloque mayoritario Frente Más por Entre Ríos, Martin Oliva, propuso a la senadora del Departamento Paraná, Claudia Silva.

Ante las dos propuestas para cubrir la representación del Senado, se puso a consideración del cuerpo la votación, y habiéndose obtenido la mayoría, se aprobó la propuesta de la senadora Silva.

Proyectos de declaración y Comunicación

A continuación, las y los senadores aprobaron varios proyectos de Declaración y Comunicación entre los que se encuentra el proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Claudia Silva, y sus pares Juan Pablo Cosso, Gladys Domínguez, Nancy Miranda y Martin Oliva, por el que manifiestan su preocupación por la disminución de las frecuencias aéreas en la ruta comercial que une las ciudades de Paraná y Buenos Aires y las lógicas consecuencias negativas que ello implica. Como así también la posibilidad de privatización de Aerolíneas Argentinas. Expediente Nº 14.987.

Sobre el tema, la senadora por el departamento Paraná, pidió la palabra y argumentó: “Este proyecto que presentamos hoy los legisladores del Bloque Justicialista no es caprichoso. Tampoco queremos descreer el compromiso del gobernador que hace pocos días aseguró que a partir de julio se reactivarán las ocho frecuencias semanales de la aerolínea de bandera nacional a Entre Ríos”.

En esa línea, Silva acentuó: “Nuestro trabajo junto a los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas fue desde el principio de este conflicto. Hace más de un mes esta Cámara sancionó un pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo para que se expida, entre otras cosas, sobre las gestiones para la restitución de las frecuencias reducidas. Hasta el momento no hemos recibido respuesta”.

Y aseveró: “No se construye un proyecto de Provincia aislándola, dejando más de 200 familias sin trabajo, cortando el turismo de reuniones y tantas otras actividades productivas que dependen de estos vuelos”.

Para finalizar resaltó: “Vamos a seguir acompañando a los trabajadores en esta lucha que está a las claras, que continúa, ya que este viernes harán público un comunicado desde el aeropuerto de Paraná en rechazo a cualquier intento de privatización de Aerolíneas Argentinas. Los trabajadores de Aerolíneas necesitan nuestro apoyo, y Entre Ríos necesita de Aerolíneas para estar conectada al país y al mundo, para crecer económica y productivamente, y para que todos sigamos contando con servicios sociales y sanitarios”.