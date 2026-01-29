Viale:  “Gestión para seguir cuidando a nuestra ciudad”

Desde la Municipalidad de Viale se informó que el Presidente Municipal Dr. Carlos Weiss, junto al Director de Obras Sanitarias Arq. Alejandro Darchez, mantuvieron una reunión de trabajo con el Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Jacob.

“Durante el encuentro se presentó un proyecto de infraestructura vial y desagües pluviales, pensado para mitigar las inundaciones provocadas por el ingreso de agua desde Avenida Presidente Perón, una problemática histórica para el sector.

Esta gestión forma parte del trabajo continuo del municipio para mejorar la infraestructura urbana, prevenir riesgos y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos y vecinas de Viale”, se indicó.